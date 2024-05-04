هذا ما يحدث للكلى والكبد عند تناول الشمام.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الشمام من الفواكه الصيفية اللذيذة التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ويتساءل البعض عن تأثيرها على صحة الكلى والكبد.

وبحسب ما ذكره موقع webmd، healthline إليك تأثير تناول الشمام على صحة الكلى والكبد.

صحة الكبد

يحتوي الشمام على فيتامين سي الغني بخصائصه المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى الألياف، وتعمل على حماية الكبد من الإصابة بأمراض، ومنها التهاب الكبد و تليف الكبد.

صحة الكلى

يحتوي الشمام على نسبة عالية من البوتاسيوم التي تزيد من الضغط على الكلى، لأنها تتطلب مجهودا أكبر للتخلص من البوتاسيوم الزائد، وقد تواجه الكلى صعوبة في التخلص منه، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بفرط بوتاسيوم الدم.

تأثير الشمام على الصحة العامة

1- الوقاية من الربو لأحتوائه على البيتا كاروتين، مثل فيتامين أ، حيث يقلل من الالتهاب وبالتالي يحارب الربو.

2- خفض ضغط الدم نظرًا لاحتوائه على عناصر غذائية فعالة في دعم صحة القلب، مثل البوتاسيوم وفيتامين سي، والألياف.

3- محاربة المستويات المرتفعة من الكوليسترول المرتفع، لاحتوائه على مضادات أكسدة، وفيتامين سي، وبوتاسيوم، مما يعزز صحة القلب ويقي من أمراض الأوعية الدموية.

4- الوقاية من خطر الإصابة بالسرطانات لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تنشط الخلايا السرطانية.

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