أغرب عملية تهريب.. رجل يُخبئ ثعابين في سرواله وهذا ما حدث له؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مروعة، أقدم رجل على تصرف غريب، أثار رعب من حوله وكاد أن يُودي بحياته.

وفقا لصحيفة "metro" البريطانية، ألقت الشرطة القبض على الرجل في مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية، وعثر رجال الأمن على "حقيبة مليئة بالثعابين" مخبأة داخل سرواله.

لم يتم الكشف عن هوية الرجل أو نوع الثعابين المضبوطة، وسُلمت إلى لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية.

وقال أحد مسؤولي بالمطار: "إن أثناء محاولة صعوده على متن طائرة، لفت انتباه رجال الأمن لوجود كتلة غريبة في منطقة الفخذ، ما استدعى تفتيشه".

وتابع: "عندما طلبوا منه إجراء تفتيش، اعترف بوجود ثعابين في سرواله وُقبض عليه، ومُنع من مواصلة رحلته".

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