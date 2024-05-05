"جابلها نجمة من السماء".. هدية عريس لزوجته في حفل زفافهما تثير جدلا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار مقطع فيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر الفيديو عريس جزائري يفاجأ عروسته في حفل زواجهما داخل إحدى قاعة الحفلات في الجزائر، بإهدائها نجمة تحمل اسمها في السماء.

وأثارت الفكرة دهشة المدعوين ورواد السوشيال ميديا، نظرا لغرابتها.

وأوضح العريس أنه قضى وقتا طويلا في البحث عن هدية مناسبة لزوجته، وبعد فترة قرر شراء نجمة وسجلها باسم زوجته "إيمان بن يخلف".

ورأى الكثير أن الفكرة رومانسية، ولكن على النقيض الآخر سخر منها البعض.

وتباينت ردود فعل رواد السوشيال ميديا على الفيديو، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

علقت زهرة قائلة: "قمة الجهل"

وقال أحمد إياد: "مهزلة بكل المقاييس".

وقالت إسراء: "هدية مميزة ومختلفة"

وذكرت فرح فتحي: "ماشاء الله ربنا يسعدكم"

ويذكر أن فكرة شراء النجوم في السماء قد انتشرت منذ فترة وسجلت باسم الأشخاص كهدايا، ويتم ذلك عن طريق منصات غير رسمية وتكتب باسم مالكها مع منحه وثيقة ملكية إلكترونية.