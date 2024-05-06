صدمة وقلق.. سيدة تكتشف سببا غير متوقع لإصابتها بـ طنين الأذن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما تم تشخيص إصابة زوج كارولين فيتون بالسرطان، لم تتخيل أبدًا أن الأمر قد يصل بها أيضا إلى إصابتها بمرض غير قابل للشفاء.

تقول كارولين، التي كانت في منتصف الأربعينيات من عمرها في ذلك الوقت: "في عام 2004، تم تشخيص إصابة زوجي جراهام بسرطان البروستاتا المنتشر في مرحلة متأخرة، من الواضح أن الأمر كان مرهقًا للغاية، وفي ذلك الوقت كنت أعاني من صوت رنين متكرر في أذني، وفي الليل، عندما لم يكن هناك سوى القليل من الضوضاء الأخرى، أصبحت على علم بذلك".

كارولين، التي لم تقلق أبدًا بشأن سمعها، ولم تشعر أنها قضت الكثير من الوقت في البيئات الصاخبة، كانت مندهشة جدًا من التشخيص الذي تلقته في عيادة الطبيب.

تقول كارولين البالغة من العمر 67 عاماً: "قال لي طبيبي إن الأمر يبدو وكأنه حالة كلاسيكية من طنين الأذن، وأنه يمكن أن يكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالإجهاد، وهو ما كنت أشعر به بالتأكيد في ذلك الوقت".

ووفقًا لمؤسسة Tinnitus UK البريطانية، فإن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في المملكة المتحدة سيصاب بطنين الأذن في مرحلة ما من حياتهم.

وعلى الرغم من اختلاف الأعراض، إلا أن المشكلة الصحية هذه تتميز بصوت داخلي - أزيز أو هسهسة أو ضوضاء أخرى - والتي لا تأتي من مصدر خارجي ويمكن أن تؤثر على إحدى الأذنين أو كلتيهما، يمكن أن يكون عرضيًا، ولكن بالنسبة لنحو 10% ممن يعيشون معه، يكون الصوت ثابتًا.

يفترض معظم الناس أن سبب هذه الحالة هو التعرض للضوضاء العالية، لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن التوتر والقلق يمكن أن يسببا هذه الحالة أيضًا، على الرغم من عدم وجود دليل قاطع حتى الآن، فمن المعتقد أنها تؤدي إلى تفاقم الأعراض الموجودة من خلال جعلها أكثر وضوحًا.

يقول اختصاصي السمع مايكل مارشانت: «يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تغيرات فسيولوجية بما في ذلك زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم. لا يمكن لهذه التغييرات أن تزيد من إدراك الطنين فحسب، بل يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة إلى الإضرار بالأوعية الدموية الحساسة داخل الأذن الداخلية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تلف لا يمكن إصلاحه في خلايا الشعر وهو ما يُعرف بفقدان السمع الحسي العصبي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بحالات أخرى يمكن أن تساهم في فقدان السمع، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

على الرغم من أنه لا يمكن علاجه، إلا أنه يمكن التحكم في طنين الأذن في كثير من الأحيان من خلال تقنيات الاسترخاء أو تشتيت الانتباه.

تمت إحالة كارولين، إلى عيادة طنين الأذن التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا للحصول على التشخيص والمشورة، ووجد فحص السمع الكامل أنها تعاني أيضًا من ضعف طفيف في السمع.

"لم أكن أعلم حقًا بأي خسارة، ولكن تم إعطائي زوجًا من أدوات السمع غير المريحة للغاية،" والتي تعترف بأنها تجنبت ارتدائها في الغالب. "لقد كرهتهم لأنهم يؤذون أذني وشعرت أنني لست بحاجة إليهم حقًا لأن سمعي لم يكن سيئًا إلى هذا الحد."

لقد تعلمت ببطء "قبول" مرضها. "أوضحت العيادة أنني يجب أن أحاول الاسترخاء أكثر عن طريق إبطاء تنفسي واقترحت تشتيت انتباهي بالموسيقى أو الأصوات الأخرى حتى لا أركز على الرنين.

تقول كارولين، التي توفي زوجها جراهام في عام 2007: "كنت أستمع إلى الراديو في السرير أثناء الخلود إلى النوم أو أذهب في نزهة على الأقدام للاسترخاء إذا كان الأمر سيئًا للغاية". ، كلما أصبح الأمر أسوأ، وفي حالات أخرى لم أكن واعية لذلك وبدا أنه يتلاشى.

عملت كارولين على مدى السنوات العشر الماضية كموظفة في مؤسسة The Wildlife Trusts الخيرية للحفاظ على البيئة، وأثناء وجودها في العمل أدركت مدى تدهور سمعها.

وتقول: "عندما كنت أعمل في محمية طبيعية، كان الزوار يسألونني عن الطائر الذي يصدر صوتًا معينًا، كنت أواجه صعوبة في كثير من الأحيان في معرفتها لأنها كانت عالية النبرة، حرفيا لم أستطع سماع ذلك.

"قبل عامين أدركت أنه كان علي أن أفعل شيئًا حيال ذلك، في رحلة إجازة بالسيارة إلى فرنسا مع الأصدقاء، شعرت بالحرج الشديد لأنني كنت أقول باستمرار "عفوا؟" في السيارة، لذا بدلاً من ذلك أجبت ببساطة بـ "نعم" أو أومأت برأسي، متحملة فقدان الكثير من المحادثة، لقد وجدت الأمر مزعجًا للغاية”.

وعندما عادت إلى وطنها، اكتشف أحد خبراء أجهزة السمع أنها أصيبت بفقدان السمع بنسبة 40% في كل أذن، وبدأت في ارتداء معينات سمعية جديدة وغير ملحوظة ما أدى إلى تحسين سمعها وساعدها على جعلها أقل وعيًا بطنين الأذن لديها.

تجربة كارولين ليست غير شائعة، يعاني اثنا عشر مليونًا من البالغين في المملكة المتحدة من الصمم أو فقدان السمع أو طنين الأذن.

يقول مايكل مارشانت، وهو عضو في الجمعية البريطانية لأخصائيي السمع في المعينات السمعية البريطانية: "يواجه العديد من الأشخاص في الخمسينيات من العمر أو أكبر صعوبة في سماع أصوات الطيور، وغالبًا ما تكون هذه علامة مبكرة على احتمال إصابتهم ببعض فقدان السمع.

"إن تلك الأصوات ذات النغمات العالية التي تصدرها بعض الطيور قد يكون من الصعب سماعها مع تقدمنا في السن. قد تواجه أيضًا صعوبة في أصوات الأطفال أو الأجهزة المنزلية التي تصدر صوت "صفير" على سبيل المثال.

بالنسبة لكارولين، أحدثت معيناتها السمعية الجديدة تحسنًا كبيرًا. وتقول: "إن التباين عندما أرتدي المعينات السمعية مذهل". "أدركت كم كنت أفتقد في الحياة اليومية. عندما قام اختصاصي السمع بتشغيله لأول مرة، كان الأمر أشبه بارتداء نظارتك، وفجأة لم يعد العالم غامضًا إلى هذا الحد."

تشعر كارولين بسعادة غامرة لأنها قادرة على الاستمتاع بأصوات العالم الطبيعي مرة أخرى. وتقول: "لا أعتقد أن هناك نفس الوصمة المتعلقة بالمعينات السمعية التي كانت موجودة من قبل". "لا أستطيع الآن أن أتخيل عدم ارتدائها.

"الاستماع إلى أصوات العصافير بشكل صحيح كان شيئًا لم أتمكن من فعله لسنوات. يمكنني الآن أيضًا الإجابة على أسئلة الزائرين دون أن أبدو فارغًا عندما يسألون: "ما هو الطائر الذي يصدر هذا الصوت؟"

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