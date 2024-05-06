طفلة كادت تفقد يدها داخل مصعد- لن تتوقع ما حدث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في حادث مروع، علقت يد طفلة صغيرة بين باب المصعد والجدار لمدة 3 دقائق.

واجهت الطفلة لحظات مرعبة كادت أن تفقدها يدها، لولا تدخل سريع من والدتها التي تمكنت من إنقاذها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كانت الطفلة وتُدعي "زوي غاراتسيوتيس" تقضي يوما في حمام السباحة في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ووقع الحادث عندما توجهت إلى الطابق السابع، ووضعت يدها على باب المصعد عندما وصلت وعندما فتح الباب تم سحبها معه، ما أثار رعب والدتها وتُدعي " لوني جاراتسيوتيس".

ويُظهر مقطع الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الطفلة وهي تقف رفقة عائلتها داخل المصعد، وفي لحظة فتح الباب، وضعت يدها عليه، فجذبها الباب مع فتحه، نتيجة لذلك، علقت بجسدها على جدار المصعد، وواجهت صعوبة في تحرير نفسها.

حاولت الأم إنقاذ ابنتها من خلال "دهن" ذراعيها بمادة لزجة لتسهيل سحبها، وإخراجها من المصعد، ولحسن الحظ، تمكنت من إنقاذها وذهبت فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

وأُصيبت البالغة من العمر 5 سنوات بجروح في معصمها احتاج إلى 20 غرزة لإغلاقه.

ورفعت عائلتها دعوى قضائية ضد مالك المبنى وشركة المصاعد، مُدعية بالإهمال في صيانة المصعد.

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