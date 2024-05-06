علامات تظهر على أظافر القدمين تنذر بمشكلة بالكبد والكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك الكثير من الأشخاص تلاحظ ظهور علامات على أظافر الأطراف السفلية تنذر بمشكلات صحية في الكبد والكلى.

وبحسب ما ذكره موقع balancehealth، personalabs، americanfoot إليك أبرز التغييرات التي تحدث في الأظافر السفلية وتنذر بمشكلة في الكبد والكلى.

أظافر بيضاء

تحول لون الاظافر إلى الأبيض يمكن أن تكون بسبب مشكلة بسيطة مثل نقص الكالسيوم أو البروتين الغذائي، ولكن يجهل البعض أنها قد تكون علامة لمشكلات صحية خطيرة مثل فقر الدم أو أمراض القلب أو الإصابة بخلل في الكلى أو الإصابة بأمراض الكبد أو مرض السكري أو التهاب المفاصل الروماتويدي، لذا من الضروري التوجه إلى الطبيب.

أظافر ليندسي

تعرف أيضًا باسم الأظافر النصفية، وهي تكون عبارة عن النصف السفلي من صفيحة الظفر باللون الأبيض، والنصف العلوي إما ذو لون أحمر أو بني، ويمكن أن تحدث هذه الحالة نتيجة تراكم السموم في الدم أو الحماض بسبب ضعف الترشيح الكبيبي.

حوالي 20% إلى 50% من المصابين بأمراض الكلى لديهم أظافر ليندساي، كما أنه أكثر شيوعًا على أظافر القدم من اليدين، قد لا تتم إزالة تغير اللون لدى الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى، ولكنه قد يختفي بين أولئك الذين خضعوا لعملية زرع الكلى.

كما أنها تظهر في الحالات التي تعاني من أمراض الكبد، مثل التهاب الكبد الفيروسي، أو تليف الكبد.

الأظافر باللون الأسود

تشير أظافر القدم السوداء إلى وجود إصابة أسفل الظفر، ولكنها قد تكون أيضًا أحد أعراض العدوى البكتيرية أو نقص فيتامين ب 12 أو فقر الدم.

و في الحالات الخطيرة، يمكن أن تكون أظافر القدم السوداء علامة على السرطان أو أمراض الكبد أو الكلى المزمنة.

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