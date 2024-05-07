ما سر الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة؟.. لن تتوقع الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفضل كثيرون تناول الأطعمة المالحة رغم مخاطر هذا الأمر على الصحة، لكن هل تعرف السر وراء ذلك؟.

وبحسب موقع "Healthline" المعني بالصحة، فإن سر الرغبة الشديدة لدى البعض في تناول الأطعمة المالحة قد يعود إلى نقص الصوديوم في الجسم.

ما الصوديوم وماذا يفعل بالجسم؟

والصوديوم إلكتروليت أساسي يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، كما يدعم وظيفة الأعصاب والعضلات.

أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة

توازن الكهارل

وبحسب دراسة ،نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن الرغبة الشديدة في تناول الصوديوم قد تكون بسبب محاولة الجسم الحفاظ على توازن الكهارل المناسب (معادن فى الدم أحد وظائفها الحفاظ على مستويات الماء بالجسم).

التغيرات الهرمونية

ليس هذا فحسب، إن سر الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة قد يعود إلى التغيرات الهرمونية، كما يحدث على سبيل المثال أثناء متلازمة ما قبل الحيض أو خلال فترة الحمل.

قلة النوم

قلة النوم أو الشعور بالتعب والإجهاد، قد يكون سببا أيضا لتناول الأطعمة المالحة، حيث ترتفع مستويات هرمون الكورتيزول في الدم، والمسئول عن استجابة الجسم للتوتر، ما يثير الشعور بالجوع، فيلجأ البعض لتناول الأطعمة المالحة.

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