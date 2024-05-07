50 صورة.. معلومات عن ندى أديل بعد زواجها من الملياردير عمر كماني

محمد اسماعيل - القاهرة - ازداد البحث في الساعات القليلة الماضية عن عارضة الأزياء ندى أديل بعد زواجها من الملياردير عمر كماني، في حفل زفاف اتسم بالبذخ والثراء، واستمر 4 أيام.

وتكلف حفل زفاف الملياردير عمر كماني على عارضة الأزياء ندى أديل 20 مليون دولار، 960 مليون جنيه مصري، بحضور شخصيات شهيرة مثل ماريا كاري وأندريا بوتشيلي، وعارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

لكن من هي ندى أديل؟

تعيش في دبي

خريجة قانون

تعيش أسلوب حياة ساحر وتعمل عارضة أزياء

يتابعها أكثر من 500 ألف على حسابها في "إنستجرام"

كانت نجمة غلاف مجلة Harper's Bazaar

عملت في حملات ضخمة مثل حملة L'Oreal الشهيرة

ظهرت مع عمر لأول مرة في عام 2020، قبل عام واحد فقط من خطوبتهما في أغسطس 2021

فستان زفاف ندى استغرق صنعه 540 ساعة

قالت إنها لن تنسى أبدا اللحظة التي ارتدت فيها فستان أحلامها للمرة الأولى