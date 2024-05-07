"ذقن الفراولة" تعاني منه بعض النساء؟.. الأسباب والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية من "ذقن الفراولة" التي تُصيب منطقة الذقن، وتتمثل في ظهور نقاط وتجاعيد على سطح الجلد تشبه ثمرة الفراولة.

أسباب ذقن الفراولة:

مع تقدم العمر، يفقد الجلد مرونته ومظهره، ما يؤدي إلى ظهور هذه التجاعيد، بالإضافة إلى، تعابير الوجه المتكررة، مثل الابتسامة، دورا في تكوين هذه التجاعيد حول الفم.

علاج ذقن الفراولة:

أوضحت الجمعية أن الحَقن بالبوتوكس حل أولي مناسب، وإذا كانت التجاعيد أكثر وضوحا، يمكن حقن البشرة بالبوتوكس وحمض الهيالورنيك، لاسترخاء العضلات، وملء التجاعيد حول الفم.

في الحالات المتقدمة، يمكن اللجوء إلى تقنيات مثل العلاج بالليزر أو الوخز بالإبر الدقيقة، والتي تعمل على تحفيز تكوين مادة الكولاجين المسؤولة عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود.

طرق الوقاية

استخدام واقي الشمس بانتظام لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

تقليل تناول السكريات والدهون والأطعمة الجاهزة.

الحصول على قسط كاف من النوم.

الحد من التوتر.

الإقلاع عن التدخين.

الحد من استهلاك الكحول.

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