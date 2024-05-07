ماذا تخبرك رائحة جسمك عن صحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - هل لاحظت وجود رائحة كريهة تنبعث من جسمك؟، قد لا تكون هذه الرائحة مجرد إشارة إلى الحاجة إلى الاستحمام، بل علامة تنذر بوجود مشكلة صحية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

رائحة العرق الكريهة

تنتج هذه الرائحة عن التعرق المفرط، أو تراكم البكتيريا على الجلد، أو ارتداء الملابس الضيقة، أو تناول بعض الأطعمة، أو استخدام بعض الأدوية.

لذا عليك الاستحمام بانتظام باستخدام صابون مضاد للبكتيريا، وارتداء ملابس فضفاضة وقطنية تسمح بمرور الهواء، واستخدام مزيل العرق بانتظام.

الإفرازات المهبلية ذات الرائحة الكريهة

هذه الإفرازات ناتجة عن عدوى فطرية أو بكتيرية أو تغيرات هرمونية، عليك مراجعة طبيب أمراض النساء لتحديد السبب وتلقي العلاج المناسب.

رائحة البول

هناك العديد من العوامل التي تسبب رائحة البول الكريهة، مثل الجفاف، أو تناول بعض الأطعمة، أو المكملات الغذائية، أو العدوى، أو بعض الحالات الطبية مثل السكري.

رائحة الفم الكريهة

سوء نظافة الفم من الأسباب الشائعة لرائحة الفم الكريهة المستمرة، بالإضافة إلى أمراض اللثة أو الجفاف أو الجوع أو مشاكل الجهاز الهضمي أو عدوى اللوزتين.

لذا، من الضروري تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين يوميًا، وشرب الماء بكميات كافية.

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