5 أطعمة تساعد على نمو الشعر- تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - تساقط الشعر مشكلة شائعة تُصيب الكثير، وتحدث بسبب العديد عن الأسباب، مثل العوامل الوراثية أو المشكلات الهرمونية وقصور الغدة الدرقية.

قال الطبيب البريطاني، أمير خان: "تناول نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن يساعد على تعزيز نمو الشعر"، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأكد على أهمية تناول البيض لتعزيز صحة الشعر، وذلك لاحتوائه على مستويات عالية من البروتين المفيد للشعر، ويسمى البيوتين، بالإضافة إلى الزنك والسيلينيوم، الذي "يدعم نمو الشعر الصحي.

ويوصي بإضافة التوت إلى النظام الغذائي، لاحتوائه على فيتامين C اللازم لإنتاج الكولاجين الذي يقوي الشعر، والكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الشعر من التلف.

ولفت إلى أن الخضروات الداكنة، مثل الكرنب والبروكلي، تحتوي على حمض الفوليك والحديد وفيتامين A وفيتامين C.

كما أشاد بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي توجد غالبا في الأسماك، بما في ذلك سمك السلمون، وكذلك الجوز وبذور الكتان.

وأوضح أن المكسرات والبذور تحتوي أيضا على فيتامين E، وهي مضاد للأكسدة تعزز صحة الشعر.

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