يقي من أمراض القلب.. نوع خضروات احرص على تناوله يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - الثوم من الخضروات الأساسية التي لا غني عنه، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين B6 والمنجنيز وفيتامين C والسيلينيوم والألياف.

ووفقا لموقع "WIO News"، هناك 5 فوائد صحية لتناول فص ثوم واحد ليلا يوميا:

تقوية جهاز المناعة

بسبب احتوائه على مركبات مثل الأليسين، التي تتميز بخصائص مضادة للميكروبات والتي تساعد على تقوية جهاز المناعة، ما يقلل من خطر العدوى.

الوقاية من الأمراض المزمنة

يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للأكسدة، التي تُسهم في حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

مضاد للالتهابات

يحتوي الثوم على مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد على تقليل الالتهاب في الجسم وتخفيف أعراض الحالات الالتهابية.

طرد السموم من الجسم

يؤدي استهلاكه إلى طرد السموم والمعادن الثقيلة في الجسم، وبالتالي تعزيز الصحة العامة.

تحسين جودة النوم

تناول الثوم الخام ليلا يساعد على تعزيز جودة النوم، وذلك بفضل خصائصه المهدئة والمريحة على الجسم.

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