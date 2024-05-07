حفل زفافه تكلف 960 مليون.. معلومات عن الملياردير الشهير عمر كماني

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدر عمر كماني "تريند" محرك البحث جوجل بعد حفل زفافه الأسطوري على عارضة الأزياء ندى أديل، والذي استمر 4 أيام ما بين فرنسا والهند.

حفل الزفاف تكلف 20 مليون دولار، 960 مليون جنيه مصري، في 4 أيام، وشهد حضور شخصيات شهيرة مثل ماريا كاري وأندريا بوتشيلي، وعارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

لكن ماذا نعرف عن عمر كماني؟

ملياردير بريطاني وهندي الأصل

عمره 36 عاما

يعيش في دبي

مؤسس شركة Pretty Little Thing للملابس النسائية بمشاركة شقيقه آدم

تتعامل شركتهما مع مجموعة من المشاهير بما في ذلك كلوي كارداشيان، وهايلي بيبر، وباريس هيلتون وغيرهم.

تبلغ قيمة شركته حوالي 2.1 مليار جنيه إسترليني

قبل أن يؤسس شركته كان عمر ملاكما هاويا

اعترف سابقا بأنه لا يهتم إلا بالحفلات ومطاردة النساء

يعيش حياة مليئة بالرحلات والسيارات الفارهة والساعات والملابس الباهظة

يتابعه عبر حسابه على "إنستجرام" أكثر من مليون شخص.