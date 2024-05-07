4 أعراض خفية لسرطان الجلد.. هل تشعر بإحداها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان الجلد من أخطر أنواع السرطانات شيوعا، وعادة لا تظهر أعراض له في البداية، ولكن توجد بعض العلامات الخفية التي قد تشير له، ويكشفها موقعا "mayoclinic" و"businessinsider".

شامة تسبب الحكة أو النزيف دون سبب

الشامة التي تنزف أو تسبب حكة مستمرة، قد تكون علامة خفية على الإصابة بسرطان الجلد.



بقع حمراء لا تختفي

يمكن أن يظهر سرطان الخلايا القاعدية والحرشفية على شكل بقع حمراء متقشرة قد تكون مؤلمة عند اللمس.



نتوء على بشرتك

في بعض الحالات يمكن أن يبدو سرطان الخلايا القاعدية على شكل نتوءات وردية أو حمراء أو بيضاء أو ينية.



وتشمل العلامات الأخرى لسرطانات جلد الخلايا القاعدية ظهور بقع حمراء متهيجة وزوائد وردية والقروح.



استمرار ظهور القرحة في نفس المكان



القرحة التي لا تشفى قد تكون من أعراض سرطان الخلايا القاعدية أو الحرشفية.



أسباب سرطان الجلد



يحدث سرطان الجلد بسبب نمو خلايا غير طبيعية في أنسجة الجلد، خاصة بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وتشمل الأعراض ظهور نتوءات أو بقع جديدة على الجلد، أو تغيرات في حجم أو شكل أو لون نمو الجلد.

علامات تظهر في الصباح .. إنذار على إصابتك بسرطان البنكرياس

بعد إصابة محمد عبده.. أعراض تكشف سرطان البروستاتا

حظ ومكاسب مفاجئة في الطريق لمواليد هذه الأبراج.. هل أنت منهم؟

صدمة وقلق.. سيدة تكتشف سببا غير متوقع لإصابتها بـ طنين الأذن

عروس تغير عريسها في ليلة زفافهم والمعازيم في دهشة .. إليك ما حدث