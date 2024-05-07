مش هيخليك تحس بالحر.. مشروب طبيعي مفعوله كالسحر في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في فصل الصيف نلجأ إلى المشروبات الباردة لتخفف من حرارة الجو، وتقليل الشعور بالعطش، ونصحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة بتناول عصير الليمون بالريحان، مؤكدةً أنه من أفضل الخيارات لمحبي النكهات الطبيعية.



وأضافت لـ"الخليج 365" أن عصير الليمون مع أوراق الريحان المنعشة يروي العطش ويجعلك تشعر بالانتعاش.

وأكدت أن عصير الليمون بالريحان غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعزز من صحة الجسم وتمنع الأمراض.



وهو مرطب طبيعي يحافظ على صحة البشرة والشعر ويقي من الجفاف، غير مكلف، ويمكن إعداده في دقائق.



ونصحت نهلة عبدالوهاب بما يلي:



اختيار حبات الليمون الطازجة.



اختيار أوراق الريحان الطازجة.



وضع ثلج مبروش.



استخدام عسل نحل بدلا من السكر، حسب الرغبة.



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