تخلص من الأرق دون أدوية.. 3 أطعمة تساعدك على النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

توجد بعض الأطعمة تساعد على النوم بشكل أفضل، ويمكنك أن تحرص عليها لتحصل على قسط كافٍ من النوم، وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك أطعمة مريحة قبل النوم إذا حرصت عليها بشكل يومي تساعدك على النوم بشكل جيد.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن منتجات الألبان والحليب غنية بالكالسيوم وتساعد على استرخاء العضلات وتحسين جودة النوم.

ونوهت إلى أن كوبا من الحليب الدافئ أو وجبة خفيفة من الجبن قبل النوم مفيدة جدا.

الكرز

وأكدت أن الكرز غني بهرمون الميلاتونين، وهو منظم جيد للنوب، وتناول حفنة منه قبل النوم يساعد على الاسترخاء بشكل أسرع.

الموز

وأشارت إلى أن الموز غني بالبوتاسيوم والألياف ويساعد على تنظيم ضغط الدم واسترخاء العضلات.

واختتمت خلال حديثها قائلة إن هناك أطعمة أخرى تحفز على استرخاء الأعصاب والنوم بشكل جيد مثل ما يلي:

اللوز والمكسرات.

الأسماك الغنية بأوميجا 3.

شرب كوب من شاي الأعشاب قبل النوم.

تناول معلقة من عسل النحل.



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