أجرأ إطلالات النجمات في حفل ميت جالا 2024 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت بعض نجمات الفن العالميات الأنظار في حفل ميت جالا بإطلالات ساحرة ومتنوعة، لكن بعضهن اخترن ارتداء إطلالات جريئة.

في السطور التالية، نستعرض أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان ميت جالا 2024، وفقا لموقعي "instyle" و "irishexaminer".

أماندا سيفريد

أطلت الممثلة الأمريكية أماندا سيفريد بفستان جريء كت باللون الفضي مزود بالورود من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

ليزو

ظهرت المغنية الأمريكية ليزو بفستان جريء بقصة الكت باللون الكشمير شفاف من أعلى، واعتمدت مكياجا ناعما.

جينيفر لوبيز

ارتدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز فستانا شفافا باللون الفضي مكشوف من الظهر والصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ليا ميشيل

وظهرت الممثلة والمغنية الأمريكية ليا ميشيل بفستان جريء باللون البيبي بلو بقصة الكت، واعتمدت مكياجا قويا.

أملالاتنا زانديل دلاميني

ظهرت المغنية الأمريكية أملالاتنا زانديل دلاميني بـ"بشكير" باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، وحذاء باللون الأبيض، وتعد إطلالتها من أجرأ إطلالات حفل ميت جالا.