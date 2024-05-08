أثارت الجدل بإطلالتها.. مطربة شهيرة تظهر بفوطة حمام في حفل Met Gala



محمد اسماعيل - القاهرة - اشتهرت مغنية الراب دوجا كات بإطلالاتها المثيرة للجدل، وكان أحدثها ظهورها بمنشفة حمام فى حفل ميت جالا 2024.

وظهرت بإطلالة تبدو وكأنها خرجت للتو من الحمام.

دوجا كات تُثير الجدل مجددا بإطلالاتها "الغريبة" في حفل Met Gala لعام 2024، لم تفاجئنا مغنية الراب الشهيرة دوجا كات بإطلالاتها المثيرة للجدل على السجادة الحمراء.

وظهرت بإطلالة فريدة من نوعها في حفل Met Gala لعام 2024، تُجسّد خروجها من الحمام، حيث ارتدت دوجا كات منشفة حمام بيضاء مُزخرفة بخطوط سوداء، مع قبعة استحمام من نفس اللون.

ونسقت مع إطلالاتها هيلزشفاف، مما أثارت هذه الإطلالة جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.