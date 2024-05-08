بعد لقاح كورونا.. "فايزر" تسعى لتوفير علاج للسرطان "من أجل إنقاذ العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكر الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، عن طموحه وتخطيطه بالتوجه إلى "سوق علاج السرطان" بعد انتهاء جائحة كورونا، وانخفاض الطلب العالمي على اللقاحات، وفقا لـFox Business.



وقال بورلا إن "فايزر" تتوقع تحقيق نتائج مهمة في تطوير عقاقير السرطان الرائجة، حيث تسعى شركة الأدوية الأمريكية إلى تعويض تراجع أعمالها بعد جائحة "كوفيد"، التي ساهمت في تحقيق إيرادات قياسية للشركة.



وفي عام 2022 وحده، بلغ إجمالي مبيعات شركة "فايزر" نحو 157 مليار دولار، حيث يمثل لقاح "كوفيد" 37.8 مليار دولار، وأقراص العلاج المضادة للفيروسات "باكسلوفيد" زهاء 18.9 مليار دولار.



ولكن المبيعات انخفضت بأكثر من النصف في عام 2023، وبلغت 71 مليار دولار. كما انخفضت أسهم الشركة بنسبة 42% منذ نهاية عام 2022 وسط التراجع السريع في الطلب على منتجاتها المرتبطة بـ"كوفيد".

ونتيجة ذلك، أطلقت الشركة خططا كبيرة لخفض التكاليف، بما في ذلك تسريح المئات من العمال في منشآتها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيرلندا.



وفي حديثه مع قناة Fox Business، أشاد بورلا بهذه الإجراءات ووصفها بأنها حملة "جيدة للغاية لاحتواء التكاليف"، ونسب إليها الفضل في "النتائج الجيدة للغاية" التي أظهرتها شركته في أوائل عام 2024.



وأضاف الرئيس التنفيذي: "علم الأورام، هو كوفيد الجديد بالنسبة لنا، فعلنا ما فعلناه مع كوفيد، نحن فخورون جدا بأننا أنقذنا العالم، لكن الأمر أصبح وراءنا الآن".



نريد أن نفعل ذلك مرة أخرى، وأعتقد أن علاج الأورام هو أفضل فرصة لدينا للقيام بذلك".



وفي أواخر عام 2023، أكملت شركة تصنيع الأدوية الأمريكية عملية الاستحواذ بقيمة 43 مليار دولار على Seagen (Seattle Genetics سابقا)، وهي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في الأدوية القائمة على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، والمعروفة أيضا بـADCs، المصممة لقتل الخلايا السرطانية مع الحفاظ على الأنسجة السليمة.



وعُرفت Seagen سابقا بمنتجها الرائد Adcetris، الذي يستخدم لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية "هودجكين".



كما أظهر عقار آخر للشركة، أطلق عليه اسم "بادسيف"، "أداء استثنائيا" وفقا لبورلا، ويستخدم "بادسيف" لعلاج سرطان المثانة، وقد حققت مبيعاته نموا بنسبة 164% منذ أن استحوذت عليه شركة "فايزر".



وقال بورلا: "هذا يوضح مدى جودة استثمارنا للأموال". كما وعد أيضا بعقاقير رائجة في المستقبل سيكون لها تأثير كبير على مرضى السرطان.



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