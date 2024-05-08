يعمل مثل ديدان العلق.. ابتكار جهاز حديث لسحب الدم من الجسم



محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:



نجح مجموعة من الباحثين السويسريين في تطوير جهاز جديد منخفض التكلفة، لسحب عينات الدم، وعادة يعمل من خلال امتصاص الدماء التي تقوم بها ديدان العلق، ويحتوي هذا الجهاز على كوب شفط، ويمكن أن يستخدمه الشخص العادي، وليس فقط المتخصصين، لتشخيص بعض الأمراض الاستوائية مثل الملاريا.



وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Advanced Science، ابتكر فريق بحثي من جامعة "إي.تي.إتش" الحكومية في مدينة زيوريخ السويسرية هذا الجهاز الجديد الذي يمكن استخدامه لسحب عينات الدم، ويعتمد على طريقة الامتصاص التي تقوم بها ديدان العلق التي تتغذى على الدماء، دون الحاجة لتعريض المرضى للآلام الناتجة عن استخدام الإبر في سحب العينات.



ورغم أن الجهاز الجديد لا يسحب كمية كبيرة من الدماء على غرار الكميات التي يتم سحبها بالإبر، فإنه يجمع كمية كافية تتيح إمكانية التحليل والتشخيص بفعالية.

وتوصل الباحثون السويسريون إلى فكرة الجهاز الجديدة، بينما كانوا في حقيقة الأمر يطورون كوب شفط لتوصيل جرعات الدواء إلى مجرى الدم عن طريق الغشاء المخاطي داخل الفم.

ويوضح الباحث ديفيد كلاين الذي شارك في ابتكار الجهاز الجديد أنه "في إطار مساعي ابتكار جهاز لتوصيل الجرعات الدوائية إلى مجرى الدم، قمنا بدراسة ديدان العلق التي تلتصق بجسم العائل باستخدام أنبوب شفط، ثم أدركنا أنه يمكننا ابتكار منظومة مماثلة لسحب الدماء".



وذكر كلاين في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أن ديدان العلق بعد أن تلتصق بجسم العائل، فإنها تخترق جلده بأسنانها ثم تبدأ امتصاص الدم من الجرح عن طريق توليد ضغط سلبي بواسطة الامتصاص. وعلى نفس المنوال، فإن كوب الشفط المثبت في الجهاز الجديد الذي لا يزيد حجمه عن 2.5 سنتيمتر، يتم تثبيته بالجزء العلوي من الذراع أو الظهر ليقوم بسحب عينة الدم المطلوبة.



ويحتوي الجهاز على 12 إبرة دقيقة الحجم يمكنها اختراق الجلد عند تثبيت الجهاز على ذراع المريض، وفي خلال دقائق، يتم سحب كمية الدم الكافية إلى كوب الشفط عن طريق الضغط السلبي الذي يتم توليده بواسطة الجهاز.

ويؤكد الباحثون أن تكلفة إنتاج هذا الجهاز الجديد ليست مرتفعة، ويمكن استخدامه مستقبلاً في المناطق ذات مستويات الدخل المنخفضة، ويمكن أن يضطلع بدور رئيسي في مكافحة بعض الأمراض الاستوائية مثل الملاريا، حيث إن تشخيص مثل هذه الأمراض يتطلب سحب عينات دم من المرضى لتحليلها.