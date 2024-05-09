ما تأثير زيت الزيتون على الخرف؟.. باحثون يكشفون

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون من جامعة هارفارد ومستشفى بريجهام للنساء بالولايات المتحدة وجامعة هانجتشو بالصين، أن استهلاك نصف ملعقة كبيرة يوميا من زيت الزيتون قد يقلل من خطر الوفاة المرتبطة بالخرف.

واستخدم الباحثون معلومات من مجموعتين كبيرتين من البيانات في الولايات المتحدة لأكثر من 92 ألف شخص، هما: دراسة صحة الممرضات، ودراسة متابعة المهنيين الصحيين، بحسب ميديكال نيوز توداي.

وقالوا إنهم وجدوا أن الذين تناولوا أكثر من 7 جرامات من زيت الزيتون يومياً (نصف ملعقة كبيرة) لديهم معدلات وفيات أقل بكثير بسبب الخرف من الذين تناولوا أقل من هذه الكمية.

وبحسب النتائج، ارتبط استبدال 5 جرامات يوميا من السمن والمايونيز بكمية معادلة من زيت الزيتون بانخفاض خطر الوفاة المرتبطة بالخرف بنسبة 8% إلى 14%.

ولم توفر بدائل الزيوت النباتية الأخرى أو الزبدة انخفاضاً كبيراً في المخاطر.

وأفاد الباحثون أيضا أن جودة النظام الغذائي لم تؤثر على فاعلية استهلاك زيت الزيتون.

ودعا الباحثون لأن يكون زيت الزيتون هو المفضل.