5 أطعمة عليك تجنبها في الصيف.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح من الضروي اختيار مكونات وجباتنا بعناية لتعزيز ترطيب الجسم والشعور بالراحة في الطقس الحار.

وإليك 5 أنواع من الأطعمة ينصح بتجنبها في فصل الصيف، لأنها تسبب الشعور بالخمول أو تزيد بحرارة الطقس، وفقا لموقع "India".

السبانخ والكرنب

محتواهما المنخفض من الماء يسبب الجفاف ويُزيد من الشعور بالتعب، لذا ينصح باستبدالهما بالخس أو الجرجير لترطيب الجسم.

البروكلي والقرنبيط

تُساهم هذه الخضروات في رفع حرارة الجسم الداخلية، لذا يفضل تناولها في فصل الشتاء للاستفادة من فوائدها الغذائية مع الشعور بالدفء.

القرع

يستهلك وجبة القرع كمية كبيرة من الطاقة للهضم، ما يؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس.

البازلاء

مصدر جيد للبروتين والألياف، ولكنها يمكن أن تسبب أيضا الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

الذرة

على غرار البازلاء، يتسبب استهلاكه الإصابة بالانتفاخ، بسبب محتواها العالي من النشا.