عادة صيفية تصيبك بـ8 مشكلات صحية.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في الطقس الحار يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول كوب من الماء المثلج، اعتقادا منهم بأنه قد يساعد على ترطيب الجسم والتخفيف من حدة الطقس.

وكشف موقع "health" عن 8 مشكلات صحية تحدث للجسم بعد تناول الماء المثلج.

قلة الطاقة

يسبب الماء المثلج في انخفاض مستويات الطاقة، ومن ثم عدم قدرة الجسم على أداء مهامه والشعور بالخمول والتعب.

ضعف المناعة

عن طريق إبطاء حركة الخلايا المناعية ومن ثم تسهيل انتشار الفيروسات والبكتيريا، ما يؤدي إلى زيادة فرصة الإصابة بالعدوى والأمراض.

ضعف قدرة الجسم على الترطيب

تناول الماء المثلج في فصل الصيف قد يعطل ترطيب الجسم، وذلك لأنه يؤدي إلى تحويل جسمك للطاقة لتنظيم درجة حرارته بدلا من امتصاص الماء.

التهاب الحلق

قد تؤدي درجة الحرارة الباردة لانقباض وتقلص عضلات الحلق، ما يسبب الشعور بألم الحلق وتهيجه والتهاب اللوزتين والبلعوم.

الصداع النصفي

الماء المثلج يؤدي إلى الصداع النصفي وتقلص الأوعية الدموية في الرأس، ما يؤدي إلى الإصابة بالصداع النصفي.

مشكلات الأسنان

الماء المثلج قد يسبب مشكلات الأسنان مثل: حساسية الأسنان وتهيج أعصاب وتلف مينا الأسنان.

يبطىء عملية الهضم

بعد استهلاك سوائل شديدة البرودة يحتاج الجسم إلى بذل جهد أكبر لجعل درجة حرارة الماء تتناسب مع درجة حرارة الجسم الداخلية، ما يؤدي إلى بطء عملية الهضم والانتفاخ وعسر الهضم.

تضييق الأوعية الدموية

شرب كوب من الماء المثلج في الصيف قد يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية في المعدة والأمعاء وتقليل تدفق الدم إلى أعضاء الجهاز الهضمي، ما يضعف قدرتها على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة ومشكلات الجهاز الهضمي والإمساك.

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