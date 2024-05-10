ما هي بطانة الرحم المهاجرة‏؟.. اعرف طرق العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

بطانة الرحم المهاجرة هي حالة مرضية تنمو فيها أنسجة مشابهة للبطانة الداخلية للرحم خارج الرحم، وتحديدًا في أماكن مثل المبيضين وقناتي فالوب والحوض.

قالت مؤسسة أبحاث بطانة الرحم المهاجرة بألمانيا إن بطانة الرحم المهاجرة هي حالة مرضية تتميز بوجود أنسجة شبيهة ببطانة الرحم خارج الرحم، إذ تنمو تلك البطانة على جانبي تجويف الرحم لتمتد إلى قناتي فالوب، ثم إلى المبيضين أو إلى عنق الرحم.

أسباب محتملة

وأوضحت المؤسسة أن أسباب بطانة الرحم المهاجرة غير معلومة على وجه الدقة، ولكن يرجح الأطباء أنها ترجع إلى خلل في جهاز المناعة أو اختلالات في إفراز بعض الهرمونات أو خروج دم الحيض بعكس مجراه الطبيعي من خلال قناتي فالوب ونزوله في تجويف الحوض، وخاصة على المبيضين وخلف الرحم.

وقد تحدث هذه الحالة المرضية أيضاً بعد عمليات تنظيف وجرف جوف الرحم، كما يندرج العامل الوراثي ضمن الأسباب المحتملة.

الأعراض

وتتمثل أعراض بطانة الرحم المهاجرة في آلام شديدة في أثناء الدورة الشهرية وآلام بالجزء السفلي من البطن بغض النظر عن الدورة الشهرية، بالإضافة إلى الشعور بآلام عند الجماع أو التبول أو التبرز.

وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على بطانة الرحم المهاجرة والمتمثلة في العقم.

التشخيص والعلاج

يتم تشخيص المرض بواسطة التصوير فوق الصوتي عبر المهبل وتنظير البطن وفحص الأنسجة.

وفي حالة التحقق من الإصابة، يتم العلاج بواسطة مسكنات الألم والمستحضرات الهرمونية، بالإضافة إلى الجراحة باستخدام تنظير البطن.

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