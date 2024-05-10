هذا ما يحدث للسكر والكوليسترول في جسمك عند تناول الخبز.. مفاجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الخبز الأبيض من أكثر الأطعمة شيوعا على المائدة، لكن يخشى الكثيرون تناوله خوفا من تسببه في مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

وفقا لموقعي "medicalnewstoday"، و"eatthis" نوضح تأثير الخبز الأبيض على مستويات السكر والكوليسترول:

تأثير الخبز على مستويات السكر بالدم

يحتوي الخبز الأبيض على نسبة عالية من الدقيق الأبيض الغني بالنشا المكرر، الذي يتم هضمه بسرعة في الجسم وتحويله إلى سكر، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

الخبز أيضا غني بالكربوهيدرات المكررة التي يتم امتصاصها في مجرى الدم بسرعة، ما يسبب ارتفاع حاد في نسبة السكر، ويُشكل عبئا على الجسم، خاصة لمرضى لمرضى السكري أو الذين يعانون من مقاومة الأنسولين.

تأثير الخبز على مستويات الكوليسترول بالدم

نقص الألياف في الخبز الأبيض يجعلك تشعر بالجوع كثيرا،

ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن، وهو عامل خطر لارتفاع مستويات الكوليسترول، بالإضافة إلى أن استهلاكه يُسرع من امتصاص الكوليسترول في الأمعاء إلى مجرى الدم.

ما نوع الخبز الصحي؟

يُنصح باختيار الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة كبديل صحي للخبز الأبيض، ويرجع ذلك إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف، التي تؤدي دورا مهما في تنظيم مستويات السكر في الدم، وبطء عملية الهضم، ما يقلل من سرعة امتصاص السكر في مجرى الدم، وبالتالي يساعد في الحفاظ على استقرار مستوياته.