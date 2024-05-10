ترفع الكوليسترول وتضر القلب.. 5 أطعمة احذر تناولها على الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

وجبة الإفطار مهمة للغاية، لأنها تمد الجسم بالطاقة طوال اليوم، ولكن إذا بدأت يومك بأطعمة غير صحية، فهذا يؤثر سلبا على الصحة، وكشف كل من موقعي "timesofindia" و"healthshots" 5 أطعمة احذر تناولها على الإفطار.

الفطائر

تناولها على الريق في الصباح قد يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية طوال اليوم، ما قد يقلل من الطاقة، وزيادة نسبة الدهون غير الصحية في الجسم.

حبوب الإفطار

تحتوي على نسبة عالية من السكر ونقص الألياف، لذا يجب الحذر من تناولها في الصباح، حيث أنها تسبب ارتفاع الكوليسترول.

الخبز الأبيض

تناول الخبز الأبيض قد يسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم، لأنه يُصنع من الدقيق المكرر المنخفض في الألياف والعناصر الغذائية، لذا من الأفضل اختيار الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة لإمداد الجسم بالطاقة والمغذيات.

اللحوم المصنعة

يجب الابتعاد عن الإفطار على اللحوم المصنعة، نظرا لمحتواها العالي من الصوديوم والدهون المشبعة، لأن هذا يؤدي إلى زيادة الإصابة بأمراض القلب.

الكعك والمعجنات

غالبًا تكون غنية بالسكريات المكررة والدهون غير الصحية، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، ثم الإصابة بأمراض القلب.

اقرأ أيضًا:

فيديو طريف.. طفل يخطف الموز من صديقه بطريقة كوميدية

شاب يتصل بالشرطة في عيد ميلاده أكثر من مرة.. والسبب مفاجأة (فيديو)

ترقية ومكافآت مادية.. 6 أبراج الدنيا هتضحك ليهم في الشغل

هل تعاني من الأرق؟ إليك الحل السحري في 5 أطعمة ممنوعة قبل النوم

عدو الكبد.. احذر هذا المكون الخطير يدمر كبدك دون أن تدري