ماسك الحليب البودرة لتفتيح البشرة.. نضارة تدوم في فصل الصيف

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال
ماسك الحليب البودرة، من الماسكات التي يمكن إعدادها في المنزل، لتفتيح البشرة في دقائق، والحفاظ على نضارتها، خاصة عند الخروج في فصل الصيف والتعرض لدرجات حرارة مرتفعة، بحسب موقع «style».
مكونات الماسك:
3 ملاعق كبيرة لبن بودرة، وهو مكون أساسي في الماسك.
عصير ليمونة صغيرة أو متوسطة، ويمكن استخدام نصف ليمونة كبيرة.
الطريقة:
- في طبق تضاف 3 ملاعق لبن بودرة ويضاف إليه عصير ليمون، ويتم الخلط جيدًا، حتى نحصل على قوام يسهل فرده، ثم يوضع الماسك على الوجه ويترك من 15 إلى 20 دقيقة، ويتم غسيل الوجه بالمياه، ويمكن تكرار الماسك مرتين في الأسبوع.
- هناك بعض المكونات الأخرى، التي يمكن إضافتها للماسك، وتساعد في الحصول على بشرة نضرة، مثل العسل وحليب جوز الهند على، ويجب الانتباه إذ كان الشخص يعاني من حساسية، لابد من تقليل كمية الليمون، لتخفيف حدته.
- يمكن إضافة ملعقة من النشا على الماسك، للحصول على تماسك أكثر، ويسهل فرده على البشرة، ويحذر وضع الماسك بشكل يومي على البشرة، لأن ذلك قد يؤدي إلى الإضرار بها.