ماسك الحليب البودرة لتفتيح البشرة.. نضارة تدوم في فصل الصيف

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ماسك الحليب البودرة، من الماسكات التي يمكن إعدادها في المنزل، لتفتيح البشرة في دقائق، والحفاظ على نضارتها، خاصة عند الخروج في فصل الصيف والتعرض لدرجات حرارة مرتفعة، بحسب موقع «style».

مكونات الماسك:

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة، وهو مكون أساسي في الماسك.

عصير ليمونة صغيرة أو متوسطة، ويمكن استخدام نصف ليمونة كبيرة.

الطريقة: