تظهر في قدميك.. أعراض تحذيرية تكشف إصابتك بسرطان المثانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعاني بعض الأشخاص من أعراض مزعجة في القدمين دون معرفة دلالة ذلك على الصحة، حيث يمكن أن يكون عرض لمشكلة خطيرة مثل سرطان المثانة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة mirror البريطانية، أن هناك أعراض تظهر على الساقين قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المثانة وفقًا لما أوضحه الخبراء.

سلطت الدكتورة جينيفر أرجنت من موقع Patient Claim Line الضوء على العلامات الرئيسية لسرطان المثانة التي يجب الدراية بها، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب اتخاذها إذا لم تتم معالجة الأعراض على الفور.

وأوضحت أن علامات سرطان المثانة التي تظهر على القدمين، تشمل فيما يلي :

1- الشعور بألم في عظام القدمين.

2- تورم الساقين.

3- صعوبة الحركة.

كما ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى علامات أخرى وتتمثل فيما يلي :

1- وجود دم في البول.

2- التبول بشكل متكرر.

3- الشعور بإحساس حرقة عند التبول.

4- الشعور بألم في الحوض.

5- فقدان الوزن بشكل غير متوقع.

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