هل تناول الزنك يعالج نزلات البرد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ميريلاند أن الزنك قد يسهم في علاج نزلات البرد، حيث أنه قد يقلل من مدة أعراض نزلات البرد ويتداخل مع قدرة فيروسات البرد على التكاثر بحوالي يومين، وفقا لموقع "هيلث داي".

ويوجد الزنك في كثير من الأطعمة، وخاصة اللحوم والأسماك، وفي هذه الدراسة، استناد الباحثون إلى 19 بحث لفحص الزنك كعلاج لنزلات البرد، و15 تجربة كوسيلة للوقاية من نزلات البرد.

وأوضحت نتائج الدراسة أن الزنك قد يساعد في تقليل مدة نزلة البرد لمدة تصل إلى يومين، ولكن قد يكون له آثار جانبية، مثل: مشكلات الأمعاء والغثيان والطعم الكريه.

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