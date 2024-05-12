تحمي من السرطان وضغط الدم.. 4 مشروبات تحارب الكوليسترول وتنظف الشرايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل

الكثير من المشروبات الصيفية المنعشة تعمل على محاربة الكوليسترول المرتفع بالدم، وتعمل أيضا على تنظيف الشرايين، بحسب ما جاء في موقعي timesofindia، clevelandclinic.

عصير الفراولة

تحتوي الفراولة على مادة البوليفينول، وهي من المركبات التي تعمل على محاربة مستويات الكوليسترول المرتفع في الدم، كما تمنع خطر الإصابة بالتهاب الشرايين ومنع انسدادها.

عصير التوت

يحتوي التوت على مضادات الأكسدة التي تعمل على رفع مستويات الكوليسترول الجيد بالدم، ومحاربة الضار.

عصير القصب

تناول عصير القصب، يسهم في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، نظرًا لاحتوائه على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتقي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك وفقًا لما أظهرته دراسة علمية، أجراها الباحث تشيناراجا تشينادوراي، الحاصل على دكتوراه في التكنولوجيا الحيوية، منشورة في موقع "RESEARCHGATE" .

عصير البطيخ

البطيخ غني بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، ومن أهمها مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة والوقاية من خطر الإصابة بالسرطان، كما أنها تعمل على محاربة الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى مادة الليكوبين التي تعتبر أعلى مصدر للحمض الاميني سيترولين، الذي ينتج جزيئا يسمى أكسيد النيتريك الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية، ما يعمل على مكافحة ضغط الدم والكوليسترول الكلي المرتفع بالدم، وتحديدًا يحارب الضار منه.

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