هذا ما يحدث للكبد عند تناول الخوخ.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الخوخ من الفواكه الصيفية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، التي تُسهم في تعزيز وظائف الكبد وحمايته من التلف.

وفقا لموقع "thehealth"، نوضح فوائد تناول ثمرتين من الخوخ لصحة الكبد.

تأثير تناول الخوخ على صحة الكبد

غني بمضادات الأكسدة

الخوخ غني بنسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية خلايا الكبد من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

الألياف الغذائية

بسبب محتواه العالي من الألياف، يُسهم في التخلص من جميع السموم الموجودة في الكبد والقولون.

خصائص مضادة للالتهابات

هذه الفاكهة تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، والتي تؤدي إلى تقليل الالتهاب في الكبد.

فوائد أخرى للخوخ

كونه منخفض في السعرات الحرارية، لذا يؤدي تناوله إلى الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، ما يعزز إنقاص الوزن.

غني بفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة، ويحارب الفيروسات والبكتيريا المسببة للعدوى.

البوتاسيوم الموجود في الخوخ يؤدي دورا مهما في إزالة حصوات الكلى بشكل طبيعي، وتطهير المثانة.

يحتوي أيضا على مركب البيتا كاروتين، الذي يمنع اضطرابات العين مثل العمى الليلي والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

يقلل من أمراض القلب ويمنع جلطات الدم، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين Kن ومضادات الأكسدة والمركبات مثل الليكوبين واللوتين.

اقرأ أيضا:

شاب ينقذ فتاة بعد تمزق ملابسها.. لن تتخيل ماذا حدث (فيديو)

توابيت ومشاهد مرعبة.. امرأة تعيش في المنزل الأكثر رعبا في العالم (صور)

احذر الشيفت المسائي.. العمل ليلا يصيبك بأمراض خطيرة

4 أخطاء احذرها إذا تعرض شخص للإغماء بسبب الحرارة.. تجنب السوائل

4 أبراج مبيعرفوش يتحكموا في مشاعرهم.. عاطفيون وتصرفاتهم انفعالية