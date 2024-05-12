كيف يعرف الطيارون الطريق في السماء؟.. الإجابة ستفاجئك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هل تساءلت يوما كيف يمكن للطيار قيادة طائرة ضخمة عبر مسافات طويلة، دون أن يضيع أو يتجه نحو وجهة خاطئة وسط الغيوم الكثيفة؟

كيف يجد الطيارون طريقهم أثناء الطيران؟

يعتمد الطيار على مجموعة من الأدوات والتقنيات المتقدمة لتحديد مساره ووجهته خلال الرحلة الجوية، أبرزها نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأنظمة الملاحة المتطورة لتحديد مسارهم في رحلاتهم الجوية، وتُسهم هذه التكنولوجيا الحديثة إلى جانب خبرة الطيارين ومراقبة الحركة الجوية، في جعل الرحلة أكثر أمان ودقة، وفقا لموقعي "timesofindia" و"skytough".

التخطيط للرحلة

يحرص الطيارون على تخطيط مسار الرحلة بدقة قبل إقلاعها، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل الطقس السيء وسرعة الرياح.

تساعد هذه الخطوة على تحديد نقاط التحكم على طول الطريق، وتُقدم للطيارين معلومات حول مسافات الطيران وارتفاعات التحليق المُطلوبة.

المنارات الأرضية أو أبراج المراقبة

يتواصل الطيارون مع أبراج المراقبة الأرضية على طول مسار الرحلة، حيث تساعدهم على تقديم معلومات حول حركة المرور الجوي والطقس، بالإضافة إلى، ضمان سلامة الرحلة وتجنب أي مخاطر.

وأبراج المراقبة عبارة عن أبراج موزعة حول العالم تُصدر كل منها ترددا لاسلكيا فريدا، وباستخدامها يمكن للطيار ضبط التردد الخاص بكل منارة لتحديد موقعه بدقة.

أجهزة الاستقبال والإرسال

تُتيح أجهزة الاستقبال والإرسال الموجودة على متن الطائرات لمراقبي الحركة الجوية رصد تحركات الطائرة على شاشاتهم بدقة عالية، وبفضل هذه التقنية، يستطيعوا الإشراف على حركة الرحلة بدءا من الإقلاع وصولا إلى الهبوط، وتحديد اتجاهها وسرعتها وارتفاعها، وذلك من خلال التواصل المستمر مع الطيارين وتزويدهم بالتعليمات اللازمة للحفاظ على مسافة آمنة بين الطائرات وتجنب أي مخاطر محتملة.

أدوات مساعدة الطيارين في الليل

أضواء المدرج:

تضيء هذه الأضواء المدرج بوضوح، ما يرشد الطيارين إلى مسار الهبوط الصحيح.

أضواء الطائرات:

تُستخدم المصابيح الأمامية والأضواء المضادة للتصادمات وأضواء تحديد الموقع في الطائرات الأخرى، لمساعدة الطيارين على رؤية بعضهم البعض ومنع وقوع الحوادث.

نظارات الرؤية الليلية:

عندما يحتاج الطيار إلى الاعتماد على رؤيته، يمكن استخدام نظارات الرؤية الليلية لتمكين الرؤية حتى في الظلام الدامس.

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