3 علامات في المنزل تدل على أنك محسود ومصاب بالعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يعتقد البعض أن الحسد يمكن أن يؤثر سلبًا على حياتهم ومصائرهم، أو أن يتسبب في حدوث أمور غير جيدة لهم، سواء تتعلق بصحتهم أو أموالهم أو عملهم، ويسعون دوما للتخلص منه والبحث عن علاماته لتجنبها.

تقول سالي كاظم، خبيرة الطاقة، لـ"الخليج 365" إن هناك 3 علامات موجودة على شبابيك المنزل تدل على الحسد، مؤكدة أنه من الأمراض الروحية التي يمكن أن تؤثر على حياة الشخص وتتسبب في العديد من المشكلات له.

تشقق أو كسر زجاج النوافذ

يُعتقد أن كسر أو تشقق زجاج النوافذ قد يكون علامة على الحسد، حيث يُعتقد أن الحاسدين يوجهون طاقتهم السلبية نحو المنزل، ما يؤدي إلى إتلاف الزجاج.

ذبول أو موت نباتات داخل المنزل أو فوق الشرفة

يُعتقد أن ذبول أو موت نباتات المنزل قد يكون علامة على الحسد، حيث يُعتقد أن الحاسدين يوجهون طاقتهم السلبية نحو النباتات، ما يؤدي إلى موتها أو ذبولها.

شعور سلبي أو غريب عند دخول المنزل

يُعتقد أن الشعور السلبي أو الغريب عند دخول المنزل قد يكون علامة على الحسد، حيث يُعتقد أن طاقة الحاسدين عالقة في المنزل، ما يخلق شعورًا غير مريح.

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