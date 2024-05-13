وفاة أول مريض حصل على كلية خنزير

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

توفي أول مريض في العالم، زرعت فيه كلية خنزير معدلة وراثياً، بعد نحو شهرين على العملية.

وأجرى مستشفى ماساتشوستس العام، في مارس الماضي، العملية على ريك سليمان، 62 عاماً، والذي كان يعاني من مرض الكلى في المرحلة النهائية.

وأشاد المستشفى وقتها بالعملية ووصفها بعلامة فارقة في زرع الأعضاء بين فصائل الكائنات الحية، زرع الأعضاء أو الأنسجة من نوع إلى آخر، لحل نقص الأعضاء في جميع العالم.

وأعلن المستشفى، أن وفاة سليمان غير مرتبطة بزراعة الكلى.

وقالت عائلته: "تشعر عائلتنا ببالغ الحزن بسبب الوفاة المفاجئة للعزيز ريك، لكنها تشعر براحة كبيرة عندما تعلم أنه مصدر إلهام للكثيرين".

وأشادت العائلة بالفريق الطبي الذي اعتنى به، وأضافت "جهودهم الهائلة في قيادة عملية زرع الأعضاء بين فصائل الكائنات الحية منحت عائلتنا سبعة أسابيع أخرى مع ريك، وستظل ذكرياتنا خلال تلك الفترة في أذهاننا وقلوبنا".

وجاءت كلية الخنزير من خنزير بعد تعديلها وراثياً لإزالة جيناته الضارة وإضافة جينات بشرية معينة لتحسين توافقها مع البشر.

وقال المستشفى إنه "شعر بحزن عميق" لوفاة سليمان، وأضاف "ليس لدينا ما يشير إلى أن ذلك كان نتيجة للعملية".

وتابع "سيعتبر السيد سليمان إلى الأبد منارة أمل لعدد لا يحصى من المرضى في جميع أنحاء العالم، ونحن ممتنون للغاية لثقته واستعداده لتطوير زراعة الأعضاء بين فصائل الكائنات الحية".