هذا ما يحدث في جسمك بعد الإقلاع عن التدخين- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - بالرغم من الأضرار الصحية الجسيمة التي يسببها التدخين، لا يزال الكثير من الأشخاص يُصرون على ممارسة هذه العادة الخاطئة، ولكن ماذا يحدث في الجسم عند الإقلاع عن التدخين؟.. هذا ما نوضحه وفقا لموقع "mail "

بعد 20 دقيقة: ينخفض معدل ضربات القلب ويعود ضغط الدم إلى طبيعته.

بعد 8 ساعات: يرتفع مستوى الأكسجين في الدم وينخفض أول أكسيد الكربون السام إلى النصف.

بعد 48 ساعة: تتحسن حاستي التذوق والشم، وتبدأ الرئتان بالتخلص من المخاط.

بعد 72 ساعة: يصبح التنفس أسهل، ويزداد الشعور بالنشاط.

بعد أسبوعين: تتحسن الدورة الدموية بشكل ملحوظ.

بعد 3 أشهر: تتحسن وظيفة الرئتين بنسبة 10% وتختفي مشكلات الجهاز التنفسي.

بعد عام: ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب إلى النصف.

بعد 10 سنوات: ينخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة إلى النصف.

فوائد الإقلاع عن التدخين

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

دعم وظائف الرئتين.

تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة.

تحسين حاستي التذوق والشم.

زيادة الطاقة والنشاط.

تحسين الحالة النفسية.

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