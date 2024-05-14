طريقة عمل الكفتة من العيش البايت.. زي الجاهزة بالظبط

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكفتة من الأكلات التي يرغب في تناولها كثيرون، نظرا لمذاقها اللذيذ، إذ يمكن تحضيرها بوصفات مختلفة، منها المشوي والمقلي، ونتيجة لذلك نستعرض طريقة عمل الكفتة من العيش البايت.

يعتمد إعداد الكفتة بالعيش البايت على خطوات بسيطة، نقدمها بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الكفتة بالعيش البايت

¼ كيلو لحمة مفرومة.

بصل مبشور.

قرفة ناعمة.

زنجبيل بودرة.

2 رغيف خبز بلدي.

دقيق.

بيكنج بودر.

طماطم مبشورة.

بقدونس.

فحم.

طريقة التحضير:

في البداية تخلط اللحمة المفرومة مع الخبز والبصل والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل والبيكنج بودر والدقيق والطماطم المبشورة والبقدونس والزيت.

يمكن أن يكون الخبز منقوع مصفى.

تشكيل الخليط أصابع.

يوضع في صينية في الفرن أو في إناء به قليل من الزيت على النار.

نضع الكفتة على الفحم المشتعل.

يضاف الزيت على الفحم ويغطى كل الخليط.

طريقة عمل الكفتة المشوية

كيلو لحمة مفرومة.

رغيف خبز بلدي.

بصل مبشور.

بهارات.

ملح.

فلفل أسود.

فحم.

بقدونس مفروم.

طريقة التحضير:

في البداية يوضع الرغيف البلدي في الماء ثم يصفى.

نخلط اللحمة المفرومة مع الخبز والبصل والملح والفلفل الأسود والبهارات.

تُشكل الكفتة على أعواد.

وضع الكفتة في الصينية وتدخل الفرن حتى تمام النضج.

طريقة عمل كفتة مشوية على الفحم

لحمة مفروم ناعم.

بصل مبشور.

ملح.

فلفل أسود.

خبز فينو صغير.

بقدونس.

قطعة فحم مشتعلة.

بيكينج باودر.

زيت.

بقدونس للتقديم.

خبز للتقديم.

طريقة التحضير:

- في البداية يخلط اللحم المفروم مع الملح والفلفل والبقدونس والبيكينج باودر، ثم يفتت الخبز ويبل بالماء.

- نعصر البصل ثم يضاف إلى الخليط مع الاحتفاظ بالماء، ثم يعصر الخبز ويضاف للخليط.

- نشكل الكفتة على أسياخ خشبية، ثم تدهن بماء البصل وتشوى بالفرن لمدة 20 دقيقة، مع مراعاة التقليب على الجانبين.

- نضع قطعة الفحم المشتعلة مع الكفتة وتُطفئ بنقطة زيت ثم تغطى الصينية بالفويل لمدة دقيقتين.