الممنوعون من فاكهة الصيف.. 4 فئات محظور عليها تناول الخوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

رغم فوائد الخوخ العديدة على صحة الجسم، فإن هناك فئات عليهم الانتباه خاصة في بعض الحالات الصحية.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الخوخ فاكهة صيفية منعشة، وذات طعم مميز ولذيذ.

لكن هناك فئات عليهم الحذر عند التناول، منعا للتعرض لمشكلات صحية خطيرة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك أمراض تمنع من تناول الخوخ مثل ما يلي:

مرضى السكري

يحتوي الخوخ على نسبة عالية من الفركتوز وهو نوع من السكر الذي يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم.

مرضى القولون العصبي

قد يعاني بعض الأشخاص المصابون بالقولون العصبي أعراض مثل الانتفاخ والغثيان والإسهال بعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل ثمرة الخوخ.

مرضى الحساسية

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الخوخ، وقد يسبب أعراض مثل الحكة أو الطفح الجلدي، وصعوبة التنفس.

المصابون بأمراض الكلى

يحتوي الخوخ على نسبة كبيرة من البوتاسيوم وهو مهم للقلب ووظائف الجسم، لكن وجوده بنسبة كبيرة يضر الجسم خصوصية مرضى الكلى.

نصائح لتناول الخوخ بأمان

تناول كميات معتدلة من الخوخ.

مراقبة ظهور أي أعراض جانبية فور الأكل.

اختر الخوخ الطازج والناضج.

يمكن تناول الخوخ كمشروب.

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