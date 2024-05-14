نوع خضار يحارب السكتة الدماغية والجلطات.. احرص على تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البنجر من الخضروات التي تخفي العديد من الفوائد الصحية، خاصة قدرته على الحماية من السكتة الدماغيةـ ووفقا لموقعي "webmd"، و"health"، يساعد تناول البنجر على الحماية من السكتة الدماغية وجلطات الدم.

غني بحمض الفوليك

البنجر غني بحمض الفوليك الذي يساعد الخلايا على النمو وأداء وظائفها بصورة طبيعية، بالإضافة إلى السيطرة على تلف الأوعية الدموية، ما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

توسيع واسترخاء الأوعية الدموية

الأطعمة الغنية بالنترات الغذائية مثل البنجر، تؤدي دورا مهما في الوقاية من السكتات الدماغية، بفضل قدرتها على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ من خلال توسيع الأوعية الدموية.

تحسين وظائف الدماغ

يساعد استهلاكه أيضا على تحسين وظائف الدماغ، من خلال زيادة تدفق الدم إلى الفص الجبهي من الدماغ المسؤول عن تقوية الذاكرة ومنع تجلط الدم.

خفض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بالسكتات الدماغية، ويساعد البنجر على خفض ضغط الدم بفضل محتواه العالي من النترات التي تعمل على استرخاء العضلات الملساء للأوعية الدموية.

فوائد أخرى للبنجر

تقوية المناعة.

الوقاية من الإمساك.

تعزيز صحة الجلد، وتقليل الالتهاب.

الوقاية من أمراض القلب.

هذا ما يحدث للكبد عند تناول الخوخ.. مفاجأة

هذا ما يحدث للسكر والكوليسترول في جسمك عند شرب الحلبة

إذ وجدت هذه العلامة على البطيخ لا تتناوله وتخلص منه على الفور

8 عادات يومية قد تؤذي كليتك.. لا تفرط في هذا الطعام

سرطان القناة الصفراوية يقتل نجم صراع العروش.. ما أعراضه وأسبابه؟