فوائد مذهلة لتناول اللوز.. يعالج حب الشباب ويخفض الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

اللوز أحد أنواع المكسرات المحبوبة، فهو ذات قيمة غذائية عالية ومليء بالدهون ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الصحية، وذكر موقع "Pharmeasy"، العديد من الفوائد الصحية للوز.

اللوز يخفض نسبة الكولسترول

تناول اللوز يزيد من مستويات فيتامين E في خلايا الدم الحمراء، ويقلل أيضا من مخاطر الإصابة بالكوليسترول، من خلال تعزيز مستويات فيتامين E في مجرى الدم، كما يعمل على تكوين مضادات الأكسدة التي تمنع الخلايا من انسداد الكولسترول النامي.

تنظيم نسبة السكر في الدم

تناول اللوز ينظم مستويات السكر في الدم ويثبتها، وذلك لأن اللوز يحتوي على الماغنيسيوم، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، ويؤدي اللوز دورًا أساسيًا في استقراره.

التحكم في مستويات ضغط الدم

انخفاض مستويات الماغنيسيوم يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، ويحتوي اللوز على الماغنيسيوم الذي يساعد على التحكم في ضغط الدم بشكل فعال، فإذا كان جسمك يفتقر إلى المغنيسيوم، فيجب عليك إضافة اللوز إلى نظامك الغذائي.

اللوز يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E

اللوز يحتوي على مستويات عالية من فيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي خلاياك من السموم.

اللوز يقلل الوزن

يحتوي اللوز على نسبة عالية من البروتين والألياف ومستويات أقل من الكربوهيدرات، ما يحد من شهيتك ولا يجعلك تشتهي الطعام لفترة طويلة.

اللوز مفيد لعينيك

يقال إن الجزر مفيد جدًا لعينيك، فإن أيضا اللوز يحتوي على مصدر عالي لفيتامين E الذي يحمي عينيك ويمنع التغيرات غير الطبيعية في عدسة العين، وبالتالي، فإن تناول اللوز سوف يحمي عينيك.

اللوز مصدر غني بمضادات الأكسدة

يحتوي اللوز على مصدر غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحميك من التوتر، كما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في اللوز على إفادة بشرتك، والتي تحميك من الشيخوخة والأمراض الأخرى المختلفة.

اللوز يغذي البشرة

اللوز جزء رئيسي من مكونات معظم منتجات البشرة، لأن له الكثير من الفوائد لبشرتك، يحتوي اللوز على مادة الفلافونويد الموجودة بالمثل في الشاي الأخضر والبروكلي، هذا المكون يغذي بشرتك وهو خاصية مضادة للشيخوخة لبشرتك.

اللوز يمنع السرطان

يحتوي اللوز على كميات معينة من الألياف الموجودة فيه والتي تساعد في إزالة السموم من الجسم، ويساعد تناول اللوز الطعام على التحرك عبر الجهاز الهضمي بسهولة أكبر، كما يحتوي اللوز على نسبة عالية من الألياف، مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، كما أنه يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين E والفلافونويدات التي تنظم سرطان الثدي.

اللوز هو الأفضل لعلاج فقر الدم

يحدث فقر الدم عادةً عندما تحمل خلايا الدم الحمراء كمية أقل من الأكسجين إلى الدماغ، وبالتالي يحتوي اللوز على النحاس والحديد والفيتامينات التي تساعد في إنتاج المزيد من الهيموجلوبين، ونتيجة لذلك يمكن استخدام اللوز للوقاية من فقر الدم.

اللوز يعالج حب الشباب والرؤوس السوداء

اللوز أفضل علاج يمكن أن يمنع ويحارب حب الشباب والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء من خلال الأحماض الدهنية الموجودة فيه، وتتحكم هذه الأحماض الدهنية في الزيت الذي ينسد في مسام الجلد، وبالتالي عندما يتم تطبيق زيت اللوز على بشرتك فإنه يساعد أيضًا في تقليل الطفح الجلدي.

يعالج علامات التمدد

زيت اللوز فعال في علاج علامات التمدد عن طريق تغذية الجلد ومنع تمزق الجلد.

يمنع الشعر الرمادي

زيت اللوز ضروري جدًا في علاج أي نوع من مشاكل الشعر بدءًا من تساقط الشعر وحتى منع تحول الشعر إلى اللون الرمادي، كما يساعد زيت اللوز أيضًا في علاج قشرة الرأس وأنواع أخرى من مشاكل الشعر.

يساعد في نمو الشعر

يؤدي نقص الماغنيسيوم في جسمك إلى تساقط الشعر، وبالتالي فإن الكميات العالية من الماغنيسيوم الموجودة في اللوز تساعد شعرك على النمو بسرعة وتكوين خيوط قوية، وبالتالي فإن اللوز يساعد في نمو الشعر.

اللوز يمنع العيوب الخلقية

يحتوي اللوز على أحماض الفوليك التي تحمي الأم من أي نوع من العيوب الخلقية، ويؤدي حمض الفوليك دورًا أساسيًا في تطور نمو الخلايا السليمة ويساعد أيضًا في دورة حياة الجنين المتنامي.