أنيقة وجذابة.. أجمل إطلالات نجمات الفن في مهرجان كان 2024 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت اليوم 14 مايو 2024 فعاليات مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77 التي تستمر من 14 حتى 25 مايو.

وحرصت نجمات الفن العالمي على الظهور بإطلالات أنيقة خلال حضورهن مهرجان كان السينمائي.

وكشف مجلة "vogue" عن أفضل إطلالات فعاليات مهرجان كان 2024.

ليلي جلادستون

أطلت الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون بفستان باللون الأبيض مزود بحزام وحذاء باللون النبيتي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

إيفا جرين

ارتدت الممثلة وعارضة الأزياء الفرنسية بفستان قصير باللون الأسود من قماش المخمل، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

جريتا جيرويج

ظهرت الممثلة الأمريكية غريتا جيرويج بفستان طويل كت باللون البيبي بلو، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

أنيا تايلور جوي

تألقت الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية أنيا تايلور جوي بفستان بقصة الكب باللون الأورانج، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البني، واعتمدت مكياجا قويا.

غريتا جيرويج

ارتدت الممثلة الأمريكية غريتا جيرويج فستان كت باللون البني، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت معه حقيبة باللون الأبيض.