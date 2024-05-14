أصل مثل "كتر السلام يقل المعرفة".. لن تصدق حكايته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

بينما نستخدم الأمثال الشعبية يوميا للتعبير عن موقف أو حدث ما، يجهل الكثيرون أصلها وحكاياتها، وأحد الأمثال التي تُثير فضول البعض عن أصله ومعناه هو مثل "كتر السلام يقل المعرفة".

الدكتور عادل سالم، الباحث والكاتب في الأدب الشعبي، ذكر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هذا المثل يعود إلى حكاية تدور أحداثها حول شاب غاضب من صديقه بسبب إهماله في السؤال عنه.

عاتب الشاب صديقه قائلاً: "أومال لو كنت مش غالي عليك كنت عملت فيا إيه"، ليرد عليه صديقه: "كتر الكلام والحديث يؤدي إلى حدوث الخلافات".

أثارت هذه الكلمات غضب صديقه، الذي اعتبر أن السلام رمزا للمحبة، ولا يمكن أن يكون له أي تأثير سلبي على المعرفة.

وأوضح الباحث والكاتب في الأدب الشعبي أن بعض الناس في الماضي كانوا يعتقدون أن كثرة السلام تؤدي إلى إهدار الوقت في الرد على التحية وتبادل الحديث، ما يُعيق الفرد عن التركيز وتعلم أشياء جديدة.

ومن هنا، انتشر مثل "كتر الكلام يقل المعرفة"، للتعبير عن ضرورة التوازن بين التواصل مع الآخرين، والحفاظ على العلاقة بالآخرين.

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