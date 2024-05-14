أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان كان 2024 (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77 بإطلالات مميزة وجذابة، ولكن جاءت بعض الإطلالات جريئة.

في هذا التقرير يكشف "الخليج 365" أجرأ إطلالات النجمات العالمية، وفقا لمجلة "vogue".

أنيا تايلور جوي

تألقت الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية أنيا تايلور جوي بفستان بقصة الكب باللون الأورانج، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البني، واعتمدت مكياجا قويا.

سيندي برونا

ظهرت عارضة الأزياء الفرنسية سيندي برونا كروب توب باللون الأسود مع جيب باللون الأزرق، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

إيفا جرين

تألقت الممثلة وعارضة الأزياء الفرنسية إيفا جرين بفستان قصير باللون الأسود من قماش المخمل، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

هايدي كلوم

ارتدت عارضة الأزياء والممثلة الألمانية هايدي كلوم فستانا باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

شانينا شيك

ظهرت عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شيك بفستان طويل باللون النبيتي بقصة الكب ومزود بإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

تايلور هيل

تألقت تايلور هيل عارضة الأزياء الأمريكية فستان بقصة الأوف شولدر باللونين الأسود والأبيض ومزود بفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.