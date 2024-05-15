الأظافر تزهو بلون "الزبدة الصفراء" في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

زهو الأظافر بلون "الزبدة الصفراء" (Yellow Butter Nails) في صيف 2024 لتمنح المرأة إطلالة ساطعة ومبهجة تدعو للتفاؤل والانطلاق.

نعومة وجاذبية

وأوضحت مجلة "Jolie" أن الأصفر بلون الزبدة يمتاز بطابع مشرق وناعم يعكس رقة وأنوثة المرأة من ناحية، ويُضفي على الأظافر لمسة جاذبية تخطف الأنظار من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأصفر بلون الزبدة ذا الطابع الباستيلي الحالم يغازل كل أنواع البشرة تقريباً، لا سيما البشرة البرونزية، كما أنه يتناغم مع الأظافر القصيرة والطويلة على حد سواء.

ولإطلالة أكثر جاذبية، يمكن تزيين الأظافر بلون الزبدة الصفراء على نمط "الأظافر الفرنسية" أو مع النقوش الهندسية أو تطعيمات الزهور أو الجزيئات المتلألئة.

وأشارت “Jolie” إلى أن الأظافر المزدانة بلون الزبدة الصفراء تتناغم مع فستان صيفي فضفاض أو شورت جينز جريء أو فستان مسائي أنيق.