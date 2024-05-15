أمل جديد لعلاج حالة رئوية نادرة باستخدام الموجات فوق الصوتية

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت تجربة مختبرية أجريت في معاهد فاينشتاين للأبحاث الطبية في نيويورك إمكانية استخدام العلاج بالموجات فوق الصوتية لعلاج حالة رئوية نادرة تُعرف باسم ارتفاع ضغط الدم الرئوي الشرياني، والتي ترفع ضغط الدم في شرايين الرئتين والقلب، ويمكن أن تؤدي إلى قصور القلب.

وبحسب "نيو ساينتست"، تشير نتائج التجربة إلى أن العلاج بالموجات فوق الصوتية قد يشكل بديلا واعدا للأدوية التقليدية المستخدمة لعلاج هذه الحالة، والتي قد لا تكون فعالة في جميع الحالات أو قد تُسبب آثارًا جانبية.

استخدم الباحثون الموجات فوق الصوتية لتقليل الالتهاب في الأوعية الدموية الرئوية، ما أدى إلى خفض ضغط الدم في الشرايين المصابة بنسبة 30% في المتوسط، مقارنة بالحيوانات التي تلقت علاجًا زائفًا.

على الرغم من أن التجربة ركزت على حالة رئوية نادرة، إلا أن الباحثين يعتقدون أن العلاج بالموجات فوق الصوتية قد يكون فعالًا أيضًا في علاج أشكال أخرى من ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالالتهاب، والتي تُعد أكثر شيوعًا.

ومن المقرر إجراء المزيد من الدراسات لتقييم فعالية العلاج بالموجات فوق الصوتية في البشر، وتحديد الجرعات المناسبة ومدة العلاج.