مشروب الخيار.. الاختيار المثالي لإنقاص الوزن في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - مع حلول فصل الصيف، يزداد البحث عن طرق طبيعية وفعالة لإنقاص الوزن، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ورغبة الكثيرين في الحصول على جسم رشيق.

ويعد مشروب الخيار من أفضل الحلول الطبيعية لإنقاص الوزن في الصيف، فهو غني بالماء والعناصر الغذائية المفيدة، وله العديد من الفوائد الصحية التي تُساعد على تخفيف الوزن.

ووفق موقع "أن دي تي في"، فإن الخيار له عديدة لإنقاص الوزن بسبب ما يلي:

1- غني بالماء: يُشكل الماء المكون الأساسي للخيار، مما يجعله مُرطبًا ممتازًا يُساعد على الشعور بالشبع ويُقلل من الرغبة في تناول الطعام.

2- محتوى عالي من الألياف: تُساعد الألياف الموجودة في الخيار على تنظيم حركة الأمعاء وتعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يُساهم في إنقاص الوزن.

3- منخفض السعرات الحرارية: يحتوي الخيار على سعرات حرارية قليلة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن.

4- يُعزز الهضم: يُساعد الإنزيم الهضمي "إيربسين" الموجود في الخيار على تكسير البروتين وتحسين عملية الهضم، مما يُساهم في امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

5- يُحسن صحة الأمعاء: يُساعد الخيار على توازن بكتيريا الأمعاء، مما يُعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

الوقت المثالي لتناول الخيار

في بداية اليوم يمكنك تناول كوبين من شراب الخيار المنعش، كما يمكن تناوله طوال اليوم، وخصوصًا قبل الوجبات، لتعزيز الشعور بالشبع.

كما أن الخيار يتكون في المقام الأول من الماء، لكن من الضروري الاعتدال، لأن كل الإفراط في تناول الأشياء عن المعتاد تضر بصحة الجسم.