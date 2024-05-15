3 أعراض لجرثومة المعدة تظهر أثناء تناول الأكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشف الدكتور إبراهيم سعيد جمعة، أخصائي الباطنة وسوء التغذية، عن طرق سهلة وبسيطة لتفادي جرثومة المعدة، مع ضرورة مراعاة بعض العلامات التي تكشف وجودها داخل المعدة أثناء تناول الأكل.

وجرثومة المعدة هي بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، وهي المسبب للعديد من الأمراض في المعدة بما في ذلك القرحة.

وأضاف الدكتور إبراهيم سعيد جمعة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك طرق عديدة وسهلة يمكنك اتباعها لتقليل خطر الإصابة بجرثومة المعدة، وتشمل هذا الخطوات ما يلي:

1- النظافة الشخصية عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد خاصة قبل الأكل، وبعد استخدام الحمام، وبعد التعامل مع أي شيء غير نظيف، كذلك بعد التعامل مع الحيوانات.

2- تجنب مشاركة أدوات الطام الشخصية.

3- تغطية الفم والأنف عند السعال.

4- طهي الطعام جيدًا.

5- شرب الماء النظيف، والموثوق به.

6- تجنب الأطعمة النيئة.

وأشار إلى أن هناك 3 أعراض تظهر بشدة أثناء تناول الطعام ويجب الانتباه والحذر بشأنها تتمثل فيما يلي:الشعور بحرقة في المعدة.

الغثيان.

القيء.

فقدان الشهية.

ومن أعراض جرثومة المعدة الأخرى:

فقدان الوزن بشكل غير مبرر.

الدوخة.

شحوب الوجه.

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