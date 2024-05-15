أسهل وصفة لعمل الناجتس في المنزل.. «حضريه على طريقة المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الدجاج الناجتس، نوع من أنواع الأطعمة الشهية والمحببة لدى الكثيرين، إذ يتميز بقطع الدجاج المقرمشة واللذيذة التي تُقدم عادةً كوجبة خفيفة أو وجبة سريعة.

وتصنع قطع الدجاج الناجتس من لحم الدجاج المفروم أو صدور الدجاج المقطعة إلى شرائح صغيرة، ويُغلف الدجاج بخليط من البقسماط والتوابل ويُقلى حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا.

وتعتبر قطع الدجاج الناجتس وجبة شهية ومفضلة لدى الكثيرين، ويُقدم عادةً مع صلصات مختلفة للتغميس مثل صلصة الباربكيو أو صلصة الثوم أو صلصة البلو رانش.

طريقة عمل الدجاج الناجتس في المنزل

ويرصد «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل الناجتس، بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي، فبهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بالدجاج الناجتس اللذيذة والمقرمشة في المنزل، ويمكن تقديمها كوجبة خفيفة أو طبق رئيسي مع البطاطس المقلية والسلطة.

مكونات تحضير الناجتس:

500 جرام من صدور الدجاج المقطعة إلى قطع صغيرة

1/2 كوب من البقسماط

1/4 كوب من البارميزان المبشور (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملح حسب الذوق

2 بيض

زيت للقلي

طريقة عمل الناجتس في المنزل

في وعاء كبير، اخلط البقسماط، مع البارميزان المبشور إن استخدمته، وضيف الآتي مسحوق الثوم، مسحوق البصل، البابريكا، الفلفل الأسود، والملح.

في وعاء آخر، اخفق البيض.

غمس قطع الدجاج في البيض المخفوق ثم ضعها في خليط البقسماط وامزجها جيدًا حتى تتغلف القطع بالخليط.

سخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة حتى يكون ساخنًا بما فيه الكفاية للقلي.

ضع قطع الدجاج في الزيت الساخن بدفعات صغيرة، وقلبها بين الحين والآخر لتحميرها بشكل متساوٍ.

قم بقلي الدجاج حتى يصبح ذهبي اللون ومطهو من الداخل بشكل جيد.

استخدم ملعقة مثقبة لإخراج قطع الدجاج من الزيت وضعها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

كرر العملية حتى تقدم كل قطع الدجاج.

قدم قطع الدجاج الناجتس الساخنة مع صلصة الباربكيو أو الثوم أو رانش كصلصة للتغميس.