تصدر التريند بعد وفاته المفاجيء.. معلومات عن التيك توكر جوان الخطيبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أثار خبر وفاة مستخدم الـ"تيك توكر" السوداني جوان الخطيبي، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمه محركات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، إثر تعرضه لأزمة قلبة مفاجئة.

وأعلن موقع "النيليين" السوداني وبعض أصدقائه المقربين عن وفاته بمستشفى الهرم بأزمة قلبية مفاجئة.

وكان آخر مقطع فيديو له عبر "التيك توك" لايف مع صديقته المقربة أميرة الجنوبية، وظهرت عليه علامات الإرهاق والتعب، وتحدث فيه عن تعبه وفقدان الأهل، وجاء ذلك قبل ساعات قليلة من وفاته.

وفي السطور التالية، يوضح "الخليج 365" أبرز المعلومات عن جوان الخطيبي، وفقًا لحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

من هو جوان الخطيبي؟

- شاب سوداني الجنسية.

- اسمه محمد الخطيب.

- في العشرينات من عمره.

- اشتهر عبر مواقع التواصل وحصد جماهرية كبيرة.

- أشهر فيديوهاته الكوميدية على التيك توك.

- توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وذكر موقع "مايو كلينك" أعراض الأزمة القلبية المفاجئة وطرق الوقاية منها

ما هي النوبة القلبية؟

النوبة القلبية تحدث عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره، وفي الغالب يكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب

أعراض النوبة القلبية

تختلف أعراض النوبة القلبية فبعض الأشخاص تكون أعراضهم خفيفة، وعلى الجانب الأخر تكون الأعراض شديدة، وهناك من لا تظهر عليهم أي أعراض.

الأعراض الشائعة

الشعور بضغط على القلب.

ضيق في الصدر.

ألام في الصدر.

ألم في الفك والأسنان.

التعرق البارد. الإرهاق الشديد.

الشعور بعسر الهضم

ضيق التنفس والشعور بالدوخة.

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