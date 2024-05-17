تحمي من تليف الكبد.. فاكهة تساعد على إنقاص الوزن وتقوي جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الجريب فروت فاكهة حمضية لذيذة، لا تقتصر فوائدها على مذاقها المنعش فحسب، بل تمتلك خصائص مميزة تساهم في إنقاص الوزن وحماية الكبد من التليف، حسبما ذكر خبير التغذية العلاجية حازم علي.

كيف يساعد الجريب فروت في إنقاص الوزن؟

غني بالألياف

أضاف من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، يحتوي الجريب فروت على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ما يعزز الشعور بالشبع ويقلل من الرغبة في تناول الطعام، ما يسهم في التحكم في السعرات الحرارية المتناولة.

منخفض السعرات الحرارية

يحتوي الجريب فروت على سعرات حرارية قليلة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون إلى إنقاص الوزن.

تعزز عملية التمثيل الغذائي

يُعتقد أن بعض المركبات الموجودة في الجريب فروت، مثل النافيدرين، تُعزز عملية التمثيل الغذائي، ما قد يُساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

كيف يساعد الجريب فروت في حماية الكبد من التليف؟

مضادات الأكسدة

يحتوي الجريب فروت على مضادات الأكسدة القوية مثل فيتامين سي والليكوبين، التي تُحارب الجذور الحرة وتُقلل من الالتهابات، مما يُساعد في حماية الكبد من التلف.

تحسين وظائف الكبد

الجريب فروت قد يُساعد في تحسين وظائف الكبد لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد الدهنية.

تقليل تراكم الدهون في الكبد

يُعتقد أن بعض المركبات الموجودة في الجريب فروت قد تُساعد في تقليل تراكم الدهون في الكبد، مما يُقلل من خطر الإصابة بالتليف.

نصائح طبية مهمة لتناول الجريب فروت

تناوله طازجا أو عصيرا.

إضافته إلى السلطات أو الزبادي.

استخدامه في تحضير المخبوزات والحلويات.

شرب الماء بعد تناوله لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية.

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