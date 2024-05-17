أغرب من الخيال.. شاب يحصل على ملايين الدولارات بطريقة غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، حصل رجل صيني على ملايين الدولارات بطريقة غير متوقعة.

وفقا لموقع "the star"، قضت محكمة صينية بمنح شاب ثروة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وذلك بعد أن قام برعاية رجل مسن وحيد لمدة 12 عاما.

عاش الرجل المسن، ويُدعي "روان"، حياة منعزلة في بكين بالصين منذ صغره، حيث فقد عائلته في سن مبكر، ولم يتزوج أو ينجب أطفالا.

مع تقدمه في السن، واجه روان صعوبة في العناية بنفسه، وفي عام 2011، تصل بـ لجنة قريته المحلية طلبا للمساعدة.

استجابة لحاجة روان، أرسلت اللجنة المتخصصة برعاية كبار السن شابا يُدعى "ليو" ليكون رفيقا له ويساعده في احتياجاته اليومية.

ويُعرف ليو في القرية بسمعته الطيبة وأخلاقه الحميدة، حيث يسارع دائما لمساعدة المحتاجين، ما جعله الاختيار الأمثل لرعاية روان.

توصل روان مع اللجنة إلى اتفاق يضمن رعاية ليو له مدى الحياة، وفي المقابل، سيحصل ليو على ثروته بعد وفاته.

لم يتردد الشاب الصيني في تكريس نفسه لرعاية المُسن، حتى أنه نُقل عائلته إلى منزله لتسهيل تقديم الرعاية له.

حرصت عائلته على توثيق العديد من اللحظات الرائعة مع روان من خلال الاحتفال بأعياد ميلاده.

ولكن، توفي روان بعد 7 أشهر فقط من حصول روان على 5 عقارات في بكين كتعويض عن هدم منزله الذي تبلغ مساحته حوالي 800 متر مربع، في إطار إنشاء مشروعات أكثر تطويرا في المنطقة.

وفقا لـ Anjuke، وهي منصة على الإنترنت لبيع وتأجير العقارات في الصين، تبلغ ​​ قيمة العقارات ملايين الدولارات.

واجه رجل صعوبات قانونية للحصول على حقّه في ميراث عمه المتوفي "روان" بعد أن طعنت أخت روان وابنتا أخيه في صحة اتفاقية الرعاية التي وقّعها مع عمه.

وقدرت قيمة العقارات الخمسة التي تشكل جزءًا من الميراث بملايين الدولارات الأمريكية.

اضطر "ليو" إلى مقاضاة أخت روان وابنتي أخيه، وطلب من المحكمة التحقق من صحة اتفاقية الرعاية والمساعدة في نقل الممتلكات.

وخلال المحاكمة، شهد العديد من سكان القربة على رعاية ليو المخلصة لـ للرجل المٌسن.

كشف أحد المقربين من "روان" أنه كان يعاني من ضعف في الرئتين، ما استدعى رعاية خاصة من قبل صديقه ليو.

وأوضح أن ليو كان حريصا على متابعة حالة "روان" الصحية، وتقديم الأدوية الخاصة به في مواعيدها، وتشجيعه على تناول الأطعمة الصحية التي تعزز مناعة جسده.

وأكدت المحكمة أن ندرة زيارات شقيقته له وعدم مساعدتها له عززت موقفه في القضية.

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